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لقطات من مكان انفجار وحريق في بحر قزوين

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نشرت وزارة الطوارئ الأذربيجانية، اليوم الاثنين، لقطات مصورة من مروحية تظهر نشوب حريق في جزيرة داشلي البركانية في بحر قزوين.

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وقالت الوزارة إن الحريق نتج عن ثوران بركان طيني، ونفت الوزارة وجود خطر على منصات الغاز البحرية الأذربيجانية.

وكانت الوزارة قد نشرت مقاطع فيديو، مساء الأحد، تظهر تصاعد ألسنة اللهب من بحر قزوين، وسط شائعات أولية تفيد باشتعال النيران في منصة استخراج الغاز أو خط نقله.

وأصدرت شركة النفط الحكومية سوكار بيانا نفت فيه وقوع أي حوادث في منشآتها، مشيرةً إلى أن الانفجار ناجم عن البركان.

المصدر: رابتلي

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