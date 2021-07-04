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مؤسسة النفط والغاز في أذربيجان: حريق بحر قزوين سببه ثوران بركاني

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أعلنت مؤسسة النفط والغاز الحكومية في أذربيجان (SOCAR) مساء اليوم الأحد أنه لم يتم رصد أي حادث في منصات الحفر في بحر قزوين.

وفي وقت سابق من اليوم أفاد مصدر مطلع بنشوب حريق على إحدى منصات الحفر في القطاع الأذربيجاني من بحر قزوين سبقه انفجار على المنصة.

وجاء في بيان لمؤسسة النفط والغاز: "لم يكن هناك أي حوادث على المنصات وفي المنشآت التي تشرف عليها SOCAR والعمل مستمر بشكل طبيعي. وهناك اشتباه بأن الانفجار في البحر وقع بسبب ثوران بركان طيني".

المصدر: "نوفوستي"

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