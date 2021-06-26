الفلبين تودع رئيسها السابق بنينو أكينو

شارك المئات في تشييع الرئيس الفلبيني السابق بنينو أكينو اليوم السبت في العاصمة مانيلا.

وأُحرق جسد أكينو يوم الخميس، حيث اصطف الآلاف لإلقاء نظرة الوداع على الرئيس الراحل في كنيسة بالجامعة التي درس فيها.

ووقف فلبينيون على جانبي الطرق لوداع موكب يضم عشرات السيارات لنقل الرفات من جامعة أتينيو دي مانيلا إلى المقبرة التي تقع جنوبي العاصمة.

وأطلق الجيش 21 طلقة تكريما للرئيس الراحل وأسقطت طائرة هليكوبتر زهورا صفراء. وعند مقر سكنه في قلب مانيلا، وضع محبوه زهورا صفراء وعباد شمس.

المصدر: وكالات