 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام: روسيا بصدد إجراء تدريبات عسكرية في البحر المتوسط قرب حاملة طائرات بريطانية

أطنان من الطحالب تجتاح سواحل المكسيك

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qp3n

غمرت أطنان من الطحالب البحرية شاطئ أكومال في كوينتانا رو المكسيكية يوم الخميس.

وشوهدت عربة بناء تقوم بتنظيف المنطقة، حيث قال أحد العمال إن وصول الطحالب البحرية سيستمر حتى أغسطس، على أن تتناقص الكمية بحلول سبتمبر.
وأكد عامل آخر أنه على الرغم من اندماج الأعشاب البحرية مع الرمال، فإن العملية بطيئة نسبيًا وتستغرق حوالي 5 شهرًا.

وتكدست طحالب السرجس على طول الشاطئ مع ترقب وصول المزيد منها لاحقا. وبلغ مجموع الشواطئ المتأثرة بها في المنطقة نحو 47 شاطئا.

المصدر: رابتلي

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا