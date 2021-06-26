أطنان من الطحالب تجتاح سواحل المكسيك

غمرت أطنان من الطحالب البحرية شاطئ أكومال في كوينتانا رو المكسيكية يوم الخميس.

وشوهدت عربة بناء تقوم بتنظيف المنطقة، حيث قال أحد العمال إن وصول الطحالب البحرية سيستمر حتى أغسطس، على أن تتناقص الكمية بحلول سبتمبر.

وأكد عامل آخر أنه على الرغم من اندماج الأعشاب البحرية مع الرمال، فإن العملية بطيئة نسبيًا وتستغرق حوالي 5 شهرًا.

وتكدست طحالب السرجس على طول الشاطئ مع ترقب وصول المزيد منها لاحقا. وبلغ مجموع الشواطئ المتأثرة بها في المنطقة نحو 47 شاطئا.

المصدر: رابتلي