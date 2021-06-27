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من داخل أول ناقلة برمائية صينية هائلة

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تمكن مراسلون صينيون من تسجيل تقرير من داخل سفينة هجومية برمائية ضخمة مسماة "هاينان" تم تسليمها لجيش التحرير الشعبي الصيني في 23 أبريل الماضي.

وأشار التلفزيون الصيني إلى أن أول سفينة هجومية برمائية محلية الصنع قادرة على تنفيذ عمليات برمائية ومهام متعددة. وتعد "هاينان" أضخم سفينة هجومية تملكها القوات الصينية البحرية، ويمكنها حمل مئات الجنود ونحو 30 مروحية.

وتعد تلك السفينة جزءا من برنامج ضخم لدعم القدرات الهجومية للأسطول الصيني يشمل أيضا العديد من السفن التي يمكنها حمل مروحيات هجومية.

وهذه السفينة مجهزة أيضا بصواريخ موجهة ومدفعية على متن السفن ومنظومة أسلحة مخصصة للحرب الإلكترونية.

المصدر: CCTV + وكالات

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