مسيرة مسلحة ضد طالبان في أفغانستان

شاركت الميليشيات المسلحة، يوم الأربعاء، في مسيرة للتعبير عن مؤازرتها للقوات الأمنية الأفغانية في القتال الدائر ضد طالبان، بحسب اللقطات المصورة في مقاطعة كهدامان بكابول.

ورفع المشاركون البنادق خلال المسيرة عاليا فوق رؤوسهم، ولوحوا بالأعلام الأفغانية وهتفوا بشعارات مثل "يحيا شعب كهدامان" و "الموت لطالبان".

وباشر زعيم عرقية الهزارة في أفغانستان ذو الفقار أوميد في أبريل 2021 بتعبئة الميليشيات المسلحة للدفاع عن مناطق الهزارة ضد طالبان وداعش على وقع عدة هجمات قاتلة ضد هذه الأقلية.

المصدر: رابتلي