الغزيون يمارسون اليوغا لمعالجة آثار الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع

شارك أفراد طاقم الإسعاف والطوارئ في غزة في فعالية "الانسجام والسلام" التي مارسوا من خلالها رياضة اليوغا للتخفيف من الآثار النفسية التي تعرضوا لها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وأظهرت لقطات المسعفين وهم يمارسون تمارين متنوعة على شاطئ مدينة غزة ضمن الفعالية التي نظمها نادي الطاقة الإيجابية خلال اليوم العالمي لليوغا.

ويتمثّل الهدف من الفعالية بحسب مديرة النادي تحرير مرتجى بـ "تعزيز رياضة اليوغا وثقافة اليوغا في قطاع غزة، وخاصة أن قطاع غزة يعاني من مشاكل مستمرة من حروب ومشاكل اقتصادية وسياسية أثّرت بشكل كبير على الحالة النفسية للكثير من الفئات سواء المرأة أو الأطفال أو الشباب".

المصدر: رابتلي