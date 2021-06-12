رسالة رملية عملاقة إلى قادة G7 على شاطئ كورنوال

رسم ناشطون من منظومة "آفاز" رسالة عملاقة على رمال شاطئ كورنوال البريطانية تدعو قادة دول مجموعة السبع الكبرى إلى التنازل عن براءات الاختراع في حملة التطعيم باللقاح المضاد لكوفيدـ19.

ورسم الناشطون رسالة عملاقة على رمال باستخدام مكابس تظهر صورة قادة العالم السبعة وشعار "تشاطر اللقاح". وتهدف هذه الرسالة إلى توفير وصول اللقاحات إلى أفقر الناس في العالم.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يلتقي قادة مجموعة الدول السبع على بعد نحو 30 ميلا من ساحل خليج كاربيس.

المصدر: وكالات