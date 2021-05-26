 
مباشر

أعمدة نيران ودخان تتراقص فوق سطح البحر والأسباب مجهولة

فيديوهات

أعمدة نيران ودخان تتراقص فوق سطح البحر والأسباب مجهولة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qhca

رصدت كاميرات مصطافين على أحد الشواطئ النيجيرية كتلة من النيران الملتهبة فوق الماء.

ولا تعرف حتى الآن أسباب هذا الحريق الغامض المشتعل قرب الشاطئ على سطح مياه البحر.

ويظهر مقطع الفيديو أعمدة دخان أسود ضخمة تتصاعد من ألسنة نيران تمددت على رقعة كبيرة ووصلت حد الشاطئ الرملي.

المصدر: تويتر

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا