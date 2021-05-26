أعمدة نيران ودخان تتراقص فوق سطح البحر والأسباب مجهولة

رصدت كاميرات مصطافين على أحد الشواطئ النيجيرية كتلة من النيران الملتهبة فوق الماء.

ولا تعرف حتى الآن أسباب هذا الحريق الغامض المشتعل قرب الشاطئ على سطح مياه البحر.

Incendio registrado esta tarde en una playa nigeriana. Se desconoce qué estaba ardiendo pic.twitter.com/4OrjtIw3i7 — 6w (@6w_es) May 25, 2021

ويظهر مقطع الفيديو أعمدة دخان أسود ضخمة تتصاعد من ألسنة نيران تمددت على رقعة كبيرة ووصلت حد الشاطئ الرملي.

المصدر: تويتر