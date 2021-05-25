العثور على حطام سفن من الحرب العالمية الثانية في خليج فنلندا

وجد الغواصون في خليج فنلندا، أربع سفن نقل شاركت إبان الحرب العالمية الثانية في اختراق تالين، عملية مرور سفن أسطول البلطيق من تالين المحاصرة إلى كرونشتاد التي تحولت إلى مأساة.

ومن بين السفن التي تم العثور عليها، سفينة الإسعاف "كالباكس" رقم 524 و"أليف" رقم 511، بالإضافة إلى "يارفاما" رقم 547 و"آتيس كرونفالدس" رقم 563. وتم العثور على بقايا أشخاص وأسلحة صغيرة ومعدات في المخازن وعلى سطح السفينة.

وخلال الحرب العالمية الثانية، استخدمت السفن كناقلات إسعاف. ووفقًا للخبراء، غرقت السفن في عام 1941 أثناء المرور من تالين إلى كرونشتاد، مما أدى إلى مصرع 2500 شخص.

وجاءت عمليات الغوص والبحث تحت الماء خلال فترة ما بين 5 و15 مايو ضمن مشروع "الانحناء لسفن النصر العظيم. 180 ميلاً إلى لينينغراد. تاريخ مرور تالين على الخريطة البحرية الحديثة".

المصدر: رابتلي