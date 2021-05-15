شاهد.. محاولة عبور الحدود إلى داخل إسرائيل

سُمع صوت طلقات نارية أثناء عبور عدد من المواطنين اللبنانيين الحدود مع إسرائيل ومحاولتهم اجتياز السياج الأمني بالقرب من بلدة المطلة الحدودية يوم الجمعة.

وفي وقت سابق، قتل مواطن لبناني وأصيب آخر جراء تعرضهما لإطلاق نار من جانب القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال اشتباكات اندلعت إثر محاولة محتجين لبنانيين اجتياز السياج الحدودي

وزعم الجيش الإسرائيلي أن المجموعة تركت عبوات ناسفة عند السياج.

المصدر: رابتلي + وكالات