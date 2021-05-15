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مواجهات في شوارع بيت لحم

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اندلعت مواجهات عنيفة في بيت لحم يوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز.

وشُوهد شبان فلسطينيون يشعلون الإطارات ويرشقون الحجارة، بينما أطلقت الشرطة الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع على الحشود.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية، بأن قوات إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار غير معروف المصدر عند مدخل بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن القوات الإسرائيلية قامت بإغلاق مدخل البلدة، كما استخدمت طائرة مسيرة في المكان.

المصدر: رابتلي

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