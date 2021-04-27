 
مباشر

الهند.. تحويل متنزه إلى ساحة لحرق الجثث بعد تسجيل أرقام قياسية لوفيات كوفيد

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qa4b

حوّلت السلطات الهندية في دلهي متنزها إلى ساحة لحرق الجثث في وقت تواصل فيه الهند تسجيل أرقام قياسية بحالات الوفاة بسب فيروس كوفيد-19.

وتُظهر اللقطات المصورة عمالاً يحضّرون أماكن مؤقتة لحرق جثث ضحايا الفيروس القاتل.

وسجّلت الهند، الأسبوع الماضي، رقما عالميا بعدد الإصابات بالفيروس حيث تكافح البلاد لتقديم المساعدة الصحية للمرضى وتعاني من نقص في أجهزة التنفس وأسرّة المشافي.

كما وسجّلت البلاد رقما قياسيا يوميا جديدا بـ 349،691 حالة إصابة بالفيروس، خلال 24 ساعة فقط.

المصدر: رابتلي

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا