الهند.. تحويل متنزه إلى ساحة لحرق الجثث بعد تسجيل أرقام قياسية لوفيات كوفيد

حوّلت السلطات الهندية في دلهي متنزها إلى ساحة لحرق الجثث في وقت تواصل فيه الهند تسجيل أرقام قياسية بحالات الوفاة بسب فيروس كوفيد-19.

وتُظهر اللقطات المصورة عمالاً يحضّرون أماكن مؤقتة لحرق جثث ضحايا الفيروس القاتل.

وسجّلت الهند، الأسبوع الماضي، رقما عالميا بعدد الإصابات بالفيروس حيث تكافح البلاد لتقديم المساعدة الصحية للمرضى وتعاني من نقص في أجهزة التنفس وأسرّة المشافي.

كما وسجّلت البلاد رقما قياسيا يوميا جديدا بـ 349،691 حالة إصابة بالفيروس، خلال 24 ساعة فقط.

المصدر: رابتلي