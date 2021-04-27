القمر الوردي العملاق الأول لهذا العام يضيء سماء الأرض

شهدت مدن عدة في جميع أنحاء العالم يوم الاثنين ظهور القمر العملاق الأول لهذا العام أو "القمر الوردي العملاق".

ويظهر "القمر الوردي العملاق" عندما يكون قمر الأرض في مرحلة اكتماله الكاملة وعند أقرب نقطة له من الأرض. كما أنه يظهر أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعًا بنسبة 30% من العادة عند اكتمال القمر.

وتحمل الظاهرة هذا الاسم نسبة إلى أزهار القبس، وهي نوع من الزهور الوردية التي يعود أصلها للأجزاء الشرقية من الولايات المتحدة والتي أصبحت منتشرة في كل مكان في أوائل الربيع.

ومن المتوقع أن يظهر قمران عملاقان فقط في عام 2021، حيث سيكون الحدث التالي في 26 مايو.

المصدر: رابتلي