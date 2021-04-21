حفل زفاف في مترو الأنفاق

يتفنن كثيرون في ابتكار أماكن غريبة ومتفردة لإقامة حفلات الزفاف حول العالم، إلا أن بعض المدونين في عاصمة جمهورية أوزبكستان، طشقند، توصلوا لذلك الحل المدهش!

قرر هؤلاء ترتيب حفل زفاف في مترو أنفاق مدينة طشقند، بينما قام العروسان بإقامة مراسم الزفاف، جلس المدعوون حول مائدة مرتجلة يقرعون أنخاب الفرح والاحتفال.

لكن فكرة ذلك الحفل، وفي مواصلات عامة، مهمتها نقل ركّاب العاصمة من مكان لآخر، لم ترق لوزارة الداخلية التي قامت بتغريم المشاركين في الفيديو بـ 980 ألف سوم (ما يقرب من 93 دولاراً) جراء ذلك التصرف.

وتعليقاً على الحادث، قال المتحدث باسم وزارة النقل الأوزبكية إن هؤلاء الشباب يجسّدون افتقاراً للثقافة وحسن التربية.

لا شك أن حفلاً كهذا سوف ينطبع في ذاكرة العروسين للأبد.. تمنياتنا لهما بالسعادة في حياتهما الزوجية.

المصدر: RT