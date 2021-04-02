طقوس غسل الأرجل في كنيسة القيامة

حضر مصلّون ورجال دين مسيحيون طقوس غسل الأرجل التي أقيمت يوم الخميس في مدينة القدس، مع افتتاح كنيسة القيامة أبوابها قبيل عيد الفصح.

وترأس المراسم بطريرك اللاتين في القدس بيير باتيستا بيتزابالا أمام الضريح الذي يعتقد أنه المكان الذي دُفن فيه يسوع المسيح.

وافتتحت كنيسة القيامة أبوابها يوم الأحد الماضي بعد أن بقيت مغلقة في عيد الفصح عام 2020 ومعظم السنة الماضية بسبب جائحة كورونا.

وكانت أخر مرة أغلقت فيها الكنيسة التاريخية أبوابها لفترة طويلة عام 1349 أثناء تفشي مرض الطاعون النزفي.

المصدر: رابتلي