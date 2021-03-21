منظومات "إس-400" و"بوك" تصيب أهداف العدو

أطلق طاقم منظومة الدفاع الصاروخية "إس-400" ومنظومة "بوك" صواريخ في حقل التدريب تيليمبا بجمهورية بورياتيا الروسية.

وحسب وزارة الدفاع الروسية فإنه تم اطلاق النار على صواريخ "سامان" و"أرمافير" التي كانت تحاكي الأهداف الجوية للعدو، على مسافات بعيدة وقريبة وارتفاعات عالية.

إضافة إلى ذلك تدربت وحدات الدفاع الجوي على إطلاق النار من منظومات "تور" و"ستريلا-10" ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة "إيغلا" أو "فيربا".

وشارك في التدريبات حوالي ألفي عسكري وأكثر من 500 قطعة من المعدات.

المصدر: رابتلي