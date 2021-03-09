رئيس وزراء تايلاند يقطع مؤتمره الصحفي و يرش المطهر على الصحفيين

سجلت كاميرات صحفيين في العاصمة التايلاندية بانكوك الثلاثاء 9 مارس سلوكا غريبا لرئيس وزراء البلاد برايوت تشان أوتشا وهو يرش الصحفيين بالمطهر قبل مغادرة مؤتمره الصحفي.

وحسب تقرير "اسوشيتد برس" سلوك رئيس الوزراء هذا جاء كرد فعل لسؤال استفزازي حول تعديل وزاري محتمل في البلاد، وقال تشان أوتشا للصحفيين عليهم أن يهتموا بشؤونهم الخاصة، ثم أمسك بوعاء المطهر، وسكبه على الصف الأمامي من الصحفيين وغادر.

المصدر: أ.ب.