شاهد.. "موعد غرامي" للنمر السيبيري الشهير

رصدت كاميرات حديقة سفاري بريمورسك "موعدا غراميا" بين النمر السيبيري الشهير "آمور" الذي اشتهر بصداقته مع ذكر الماعز "تيمور" والنمرة "أوسوري".

وذكر موقع حديقة سفاري بريمورسك أن النمر وصديقته التقيا في عرين واحد في في بداية فبراير، إلا أنهما يعيشان غالبا بشكل منفصل.

وكانت السلطات الروسية قد نقلت "أوسَوري"، التي تبلغ من العمر نحو سبع سنوات، من حديقة حيوان موسكو إلى سفاري بارك بريمورسك كوليفة للنمر السيبيري "آمور"، حيث أنجبت النمر "شيرخان"، الذي تم نقله إلى الإمارات في نهاية العام الماضي في إطار برنامج التزاوج الخاص لهذا النوع من الحيوانات النادرة.

المصدر: سبوتنيك