الصين تنشر مشاهد اشتباك حدودي دموي مع القوات الهندية

نشر التلفزيون الصيني مقاطع فيديو يقال إنها توثق الاشتباكات الدموية بين القوات الصينية والهندية في وادي جالوان على الحدود بين البلدين في يونيو 2020.

وأعلنت الصين لأول مرة أن هذه الاشتباكات أودت بحياة أربعة من جنودها مضيفة أنه تم تكريم الأربعة بعد وفاتهم.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينة أن الجنود الأربعة توفوا أثناء ما وصفته بأنه "كفاح شرس" ضد "قوات أجنبية" انتهكت اتفاقا وعبرت إلى الجانب الصيني.

المصدر: AP + وكالات