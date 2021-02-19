الجحيم الثلجي في تكساس يغمر منازل سكانها

التقطت إحدى سكان مدينة دالاس الأمريكية صورا لمنزلها بعد أن غمرته المياه جراء كسر الأنابيب وذلك بعد موجة برد قارس ضربت ولاية تكساس مؤخرا وأدت إلى انقطاع الكهرباء والمياه.

وحذر مسؤولون من "كوارث وسط كارثة"، نظرا للطقس البارد التاريخي الذي ترك الملايين دون تدفئة لليوم الرابع، وطلبوا من السكان الاستعداد لعدم عودة إمدادات الطاقة مطلع الأسبوع.

وقال مسؤولون، إن السلطات طلبت من السكان في أكثر من 100 مقاطعة في تكساس غلي مياه الشرب، في ظل استمرار انقطاع إمدادات الطاقة عن محطات المعالجة.

المصدر: وكالات