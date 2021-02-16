موجة باردة قارسة وثلوج تشل ثاني أكبر ولاية أمريكية وتقطع الكهرباء عن ملايين السكان

أعلن مسؤولون في ولاية تكساس الأمريكية أن شخصين لقيا حتفهما، على الأرجح، جراء درجات الحرارة المنخفضة التي تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من أربعة ملايين شخص في الولاية.

وضربت عواصف ثلجية غير عادية مصحوبة ببرد قارس أجزاء كبيرة من جنوب الولايات المتحدة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في تكساس وإلغاء الرحلات الجوية وأثار فوضى مرورية.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ يوم الاثنين، وقرر إرسال مساعدات اتحادية لولاية تكساس، حيث تراوحت درجات الحرارة الاثنين من 22 درجة مئوية تحت الصفر، إلى ست درجات تحت الصفر.

المصدر: وكالات