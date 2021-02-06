غبار صحراوي يصبغ سماء ألمانيا بالأصفر

صبغ الغبار القادم من الصحراء مدينة شتوتغارد الألمانية باللون الأصفر يوم السبت.

ويرجع خبراء الأرصاد الجوية ذلك إلى منطقة الضغط المنخفض المسماة "تريستان" والتي نشأت عنه رياح جلبت الرمال من شمال إفريقيا إلى ألمانيا.

وحسب الخبراء فإن ألمانيا تواجه تقلبات مناخية نادرة في الأيام المقبلة، مع كميات كبيرة من الثلوج في الشمال ودرجات حرارة معتدلة في الجنوب، حيث من المتوقع أن يتزامن وصول عاصفة رملية مع تساقط الثلوج ولذلك قد تشهد البلاد ثلوجا تميل إلى اللون الأصفر.

المصدر: AP + وكالات