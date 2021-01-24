تواصل الاحتجاجات في العاصمة تونس رغم حظر الحكومة للمظاهرات

خرج آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى شوارع العاصمة التونسية يوم السبت للمطالبة بإطلاق سراح ناشطين، بعد أسبوع من اندلاع احتجاجات شهد بعضها اشتباكات عنيفة.

وتُظهر اللقطات المصورة المتظاهرين وهم يهتفون ويحملون لافتات مطالبين باستقالة الحكومة. بدورها، أعلنت الحكومة التونسية يوم السبت حظرَ المظاهرات وتمديد حظر التجول المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا اعتبارا من يوم الاثنين، ما يحظر التجمعات العامة حتى يوم 14 فبراير.

المصدر: رابتلي