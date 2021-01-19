استقبال حار من ملك الأردن وولي عهده للرئيس المصري

استقبل العاهل الأردني عبدالله الثاني، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يوم الاثنين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لدى وصوله إلى مطار ماركا في العاصمة عمّان.

وجرت للرئيس المصري، مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى النشيدين الوطني المصري والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحيّة للضيف.

وعقد الطرفان جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين في قصر بسمان الزاهر.

المصدر: رابتلي