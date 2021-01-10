ولادة نمر بنغالي أبيض بحديقة الحيوان في نيكاراغوا

شهدت حديقة الحيوان في نيكاراغوا ولادة نادرة لأنثى نمر بنغالي بيضاء اللون، وهي أول نمر من هذا اللون يولد في أمريكا الوسطى وأُطلق عليها اسم "Nieve" ما يعني "الثلج" باللغة الإسبانية.

وقال إدواردو ساكاسا، مدير حديقة الحيوانات الوطنية إن النمرة ولدت في 29 ديسمبر 2020 وتتمتع بصحة جيدة ويبلغ وزنها 960 غراما.

وتعتبر فصيلة النمر البنغالي الأبيض نادرة، ولم تشاهد في البرية منذ الخمسينات فيما يعد الاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة بأن النمور مهددة بالانقراض.

المصدر: APTN + وكالات