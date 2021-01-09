قتلى بانهيار ثلجي في روسيا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر، فجر اليوم السبت، في انهيار ثلجي في منتجع للتزلج الجبلي بالقرب من مدينة نوريلسك الروسية.

ووفقا لإدارة لجنة التحقيق في إقليم كراسنويارسك وخاكاسيا، عثر رجال الإنقاذ على جثة رجل يبلغ من العمر 45 عاما وامرأة تبلغ من العمر 38 عاما وابنهما البالغ من العمر 18 شهرا، وفي وقت لاحق تم العثور على مراهق في حالة خطيرة تم نقله إلى المستشفى.

وفتحت إدارة لجنة التحقيق في إقليم كراسنويارسك تحقيقا في الحادث بموجب المادة الخاصة بتقديم خدمات لا تستوفي متطلبات السلامة.

المصدر: رابتلي + سبوتنيك