"سبيس إكس" تطلق قمرا صناعيا تركيا

أطلقت شركة "سبيس اكس" بنجاح يوم الخميس قمرا صناعيا تركيا جديدا "توركسات 5A" إلى الفضاء من قاعدة "كيب كانافيرال" الأمريكية.

وقالت "سبيس إكس" إن القمر الصناعي التركي الجديد الذي من المقرر أن تستمر فترة خدمته لأكثر من 30 عامًا سيقدم خدمات البث التلفزيوني وشبكات النطاق العريض المحسنة في بعض أجزاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأطلقت تركيا قمرها الصناعي الأول في 10 أغسطس/ آب 1994، ويعد "توركسات 5A" من الجيل الخامس للأقمار الصناعية.

المصدر: AP + الأناضول