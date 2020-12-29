بالفيديو.. بدء مراسم إحياء ذكرى قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في كربلاء

خرج أنصار "الحشد الشعبي" في كربلاء العراقية الثلاثاء 29 ديسمبر في تشييع رمزي، إحياء للذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني والقيادي في "الحشد" أبو مهدي المهندس.

وقال مدير مكتب حركة "النجباء"، رجل الدين ماجد الكعبي إن "الذكرى الأولى لشهادة القادة، قادة الانتصار، تخرج اليوم من أرض كربلاء المقدسة، أرض الشهادة".

واغتيل كل من المهندس وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني سليماني على يد القوات الأمريكية في العراق قبل عام تقريبا، قرب مطار بغداد. ونُفِّذ الحادث يوم 3 يناير/كانون الثاني، بسبب مزاعم بأن سليماني هو العقل المدبر لهجمات الميليشيات المتحالفة مع إيران على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

المصدر: رابتلي