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مصر.. جمل يقتحم مستشفى "أوسيم" بالجيزة

فيديوهات

مصر.. جمل يقتحم مستشفى
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جمل يقتحم مستشفى بالجيزة في مصر
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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر اقتحام جمل مستشفى أوسيم في الجيزة المصرية، وموظفون يحاولون إخراجه من المبنى.

وظهر في مقطع الفيديو، جمل ضخم داخل أروقة المستشفى، فيما فتحت إدارة المستشفى تحقيقا لمعرفة كيفية تخطي الحيوان البوابات الأولى للمستشفى، ودخوله إلى البناية، كما ستتم مراجعة الكاميرات، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

ويظهر الفيديو سخرية عدد من الموظفين من اقتحام الجمل للمستشفى فيما يقوم آخرون بتصويره بالهواتف المحمولة.

المصدر: "صدى البلد" + "أخبار مصر اليوم"

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