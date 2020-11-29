تكريم الوفد الطبي الروسي في فلسطين

جرى تكريم الوفد الطبي الروسي المختص بعلاج المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء مهمته في فلسطين والتي استمرت لأسبوعين.

ووصل وفد من الأطباء الروس من جامعة بافلوف الأولى بسان بطرسبرغ إلى فلسطين بدعوة من وزارة الصحة الفلسطينية وبمساعدة البعثة الدبلوماسية الروسية في رام الله.

ونظمت مجموعة من الأطباء الروس سلسلة من الاستشارات والندوات والدورات التدريبية في عيادات في رام الله والخليل وبيت لحم وأريحا وغيرها من المناطق الفلسطينية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات