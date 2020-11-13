الغواصة الصينية تحطم رقما قياسيا في الغوص في أعمق نقطة معروفة على قاع البحر

نجحت الغواصة المأهولة الصينية "الكفاح" في الغوص إلى عمق 10909 مترا في خندق ماريانا الواقع في المحيط الهادئ، مسجلة بذلك رقما قياسيا للغوص العميق المأهول في الصين.

ووصلت الغواصة إلى هذا العمق في "تشالنجر ديب" وهي أعمق نقطة معروفة في كوكب الأرض، وتوجد في خندق ماريانا في المحيط الهادئ ويبلغ عمقها من 10.898 مترا إلى 10.916 مترا.

ويصل ضغط الماء في قاع خندق ماريانا إلى 110 ميغا باسكال، مما يعادل سحق ظهر رجل تحت أقدام 2000 فيل إفريقي حسب صحيفة الشعب اليومية الصينية.

المصدر: وكالات