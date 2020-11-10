لحظة اقتحام متظاهرين غاضبين لمبنى الحكومة وسط يريفان - فيديو

أظهر فيديو مصور لحظة اقتحام عدد من المتظاهرين الغاضبين لمبنى الحكومة الأرمنية في يريفان، عقب إعلان رئيس الوزراء نيكول باشينيان عن قرار وقف الحرب في قره باغ.

وبينت اللقطات المواطنين وهو يقومون بتدمير أثاث المبنى الحكومي وتكسير محتوياته، ويقفون وسط قاعة المجلس الوزاري.

وعبر المواطنون الأرمن عن غضبهم احتجاجا على إعلان رئيس الوزراء إلى اتفاق مع أذربيجان يتم فيه وقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

المصدر:RT