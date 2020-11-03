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مسيرة مؤيدة لترامب في نيجيريا

فيديوهات

مسيرة مؤيدة لترامب في نيجيريا
Reuters
مسيرة مؤيدة لترامب في نيجيريا
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نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو على "تويتر"، يوثق مسيرة مؤيدة له في نيجيريا.

وعلق ترامب: "موكب خاص بي في نيجيريا، شرف عظيم!".

وفي التفاصيل، شارك المئات من الرجال والنساء في مسيرة صباح الثلاثاء، مرتدين قمصانا عليها صورة دونالد ترامب وفساتين وردية عليها صورة السيد يسوع المسيح، حاملين شعار حملة ترامب الانتخابية، رافعين العلم الأمريكي ولافتات حملة الحزب الجمهوري للرئاسة، والأعلام النيجيرية.  

وفي هذا العام، أضاف ترامب نيجيريا وخمس دول أخرى إلى قائمة موسعة للدول الخاضعة لقيود مشددة بشأن منح تأشيرات الدخول.

المصدر: RT + "تويتر"

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