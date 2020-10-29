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نشر فيديو العثور على رضيع في سلة مهملات بمرحاض في مطار الدوحة

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نشرت اليوم الخميس مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة تظهر لحظة العثور على رضيعة حديثة الولادة تم التخلى عنها في سلة للمهملات فى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة

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والذى أدى إلى إجبار مسافرات على الخضوع  لفحص نسائي لمعرفة ما إذا كانت أي منهن قد أنجبت مؤخرا.

وأظهرت اللقطات حراس الأمن والعاملين فى المطار وهم يحملون الرضيع ملفوفا فى كيس أزرق، وكانوا يحاولون على ما يبدو التأكيد مما إذا كان لا يزال حيا أما لا.

وأبدت قطر يوم الأربعاء أسفها للحادثة التي وقعت في 2 أكتوبر مؤكدة في بيانها الصادر في هذا الشأن أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة مع بعض المسافرين المتواجدين وقت كشف تلك الجريمة المروعة، كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورطين فيها ومغادرتهم الدولة.

وأضاف البيان أن الرضيعة التي تم العثور عليها "داخل كيس بلاستيكي تم وضعه تحت القمامة في سلة للمهملات في المطار"، سليمة وتتلقى الرعاية الطبية في الدوحة.

المصدر: وكالات

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