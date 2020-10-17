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قره باغ .. صحفيون يفرون إلى مستشفى مدمر هربا من هجوم

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اضطر صحفيون إلى الاحتماء في مستشفى مدمر تعرض للقصف سابقا خوفا من هجوم مزعوم وذلك خلال تصويرهم لتقرير في بلدة مارتاكيرت بإقليم قره باغ المتنازع عليه.

واتهم الجيش الأرميني القوات الأذربيجانية باستهداف مستشفى في مارتاكرت مما أدى إلى تدميره بالكامل تقريبا.

وصرحت السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان يوم الأربعاء أن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت هجوما على مستشفى يقع "في الجهة الشمالية الشرقية من خط المواجهة، حيث تتم فيه معالجة المدنيين أيضا". 

المصدر: وكالات

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