أسرى سعوديون وسودانيون يصلون إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض

وصل إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض الخميس، أسرى سعوديون وسودانيون من قوات التحالف العربي أفرج عنهم في إطار صفقة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثية.

ونقلت وكالة ألأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، تأكيده وصول 19 أسيرا، بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين.

وأضاف العقيد المالكي أنه كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم لقاعدة الملك سلمان الجوية، قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان لدى المملكة العميد الركن مجدي السماني.

المصدر: رابتلي