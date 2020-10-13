طوابير طويلة من السيارات تصطف أمام محطات التزود بالوقود في صنعاء

اصطفت طوابير طويلة من السيارات يوم الاثنين أمام محطة وقود في صنعاء، بسبب النقص الحاد في البنزين، ما تسبب في ازدحام مروري كثيف في شوارع العاصمة اليمنية.

وألقى المدير التنفيذي لشركة البترول اليمنية (YPC)، عمار الأضرعي، باللوم على التحالف الذي تقوده السعودية في تفاقم أزمة الوقود في صنعاء والمحافظات الأخرى التي تديرها جماعة أنصار الله بسبب "استمرار القرصنة البحرية على سفن الوقود الحاصلة على التصاريح الأممية"، بحسب تعبيره.

كما اتهم الأضرعي الأمم المتحدة بأنها "مشارك أساسي في احتجاز سفن المشتقات النفطية" بعد أن اعتادت "تغطية القرصنة على سفن الوقود واستمرار احتجازها".

المصدر: رابتلي