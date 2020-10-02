آثار قصف القوات الأذربيجانية على عاصمة قره باغ

نشرت وكالة رابتلي آثار قصف القوات الأذربيجانية اليوم الجمعة على مدينة خانكندي (ستيباناكرت)، عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد.

وتظهر اللقطات مبنى وزارة الطوارئ المتضرر بالإضافة إلى عدة سيارات تضررت بفعل الشظايا.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، أرتسرون أوفانيسيان، على صفحته في "فيسبوك"، أن القصف أسفر عن سقوط العديد من الجرحى وتسبب بخسائر في البنى التحتية المدنية، إضافة إلى أضرار لحقت بفرق الإنقاذ في المدينة.

المصدر: وكالات