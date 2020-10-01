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اندلاع النيران قرب قاعدة عسكرية أمريكية في أربيل بعد هجوم صاروخي

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اندلعت النيران يوم الأربعاء في منطقة قريبة من القاعدة العسكرية الأمريكية الواقعة في مطار أربيل الدولي، إثر ما وصفته تقارير محلية بهجوم صاروخي فاشل.

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ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن. 

وأفاد مراسلنا في كردستان العراق بأنه وحسب المعلومات الأولية فإن إطلاق الصواريخ تم من عربة "كيا" احترقت بعد إطلاقها الصواريخ".

وأضاف مراسلنا، أن منظومة باتريوت أسقطت 3 صواريخ استهدفت قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل، أحدها سقط على مسافة 200 متر عن مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، والثاني في منطقة زراعية والثالث لم ينفجر.

من جهتها، ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، أن "الصواريخ أطلقت من منطقة في سهل نينوى تسيطر عليها قوات الحشد الشعبي".

المصدر: وكالات

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