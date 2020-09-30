العراق.. الحشد الشعبي يصدر توضيحا بشأن الصواريخ التي استهدفت أربيل

أكدت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي في بيان عنها، أنها تابعت التصريحات والمواقف الصادرة بخصوص عملية إطلاق الصواريخ التي استهدفت مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق.

وأعربت القيادة في بيانها، عن "أسفها واستغرابها لبعض ردود الفعل المتسرعة".

وأشارت في بيانها إلى أن القيادة تود أن توضح الآتي: المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ باتجاه أربيل تعتبر منطقة فراغ غير مسكونة، وتقع بين مثلث يحيط به الجيش وقوات الحشد الشعبي من أبناء الشبك وقوات البيشمركة.

تم فتح تحقيق في الحادث وسيتم رصد الكاميرات لمعرفة من أين جاءت السيارة المحملة بالصواريخ.

وأضاف، أن "قوة بقيادة آمر اللواء 30 بالحشد الشعبي توجهت للبحث والتعقب عن مطلقي الصواريخ، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن المكان الذي انطلقت منه السيارة والجهة التي تسيطر على المكان".

المصدر: RT