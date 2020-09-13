شاهد موكب سلطان عمان هيثم بن طارق الضخم - فيديو

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة مرور موكب السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، من أحد الشوارع الرابطة بين العاصمة مسقط، ومدينة صلالة العمانية.

وأظهر الفيديو، العشرات من السيارات رباعية الدفع القتالية، وهي تتقدم الموكب، فيما كانت سيارات الحرس الخاص تحيط بمركبة سلطان عمان من كافة الجهات، وسط وقوف عدد من المواطنين لمشاهدة الموكب.

وشهدت المنطقة أيضا تحليق مروحيات مرافقة للموكب على طول الطريق.

موكب السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان pic.twitter.com/Q3I2ZDTmcY — عاشق الزعيم (@Lover_HFC1) September 13, 2020

المصدر: "وكالات"