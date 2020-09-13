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شاهد موكب سلطان عمان هيثم بن طارق الضخم - فيديو

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شاهد موكب سلطان عمان هيثم بن طارق الضخم - فيديو
موكب السلطانالعماني هيثم بن طارق آل سعيد
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة مرور موكب السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، من أحد الشوارع الرابطة بين العاصمة مسقط، ومدينة صلالة العمانية.

وأظهر الفيديو، العشرات من السيارات رباعية الدفع القتالية، وهي تتقدم الموكب، فيما كانت سيارات الحرس الخاص تحيط بمركبة سلطان عمان من كافة الجهات، وسط وقوف عدد من المواطنين لمشاهدة الموكب.

وشهدت المنطقة أيضا تحليق مروحيات مرافقة للموكب على طول الطريق.

المصدر: "وكالات"

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