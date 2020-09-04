"وضع قدمه على رقبتي".. فلسطيني يستذكر الاعتداء الوحشي عليه من قبل القوات الإسرائيلية

التقت وكالة رابتلي الروسية بالناشط الفلسطيني خيري حنون الذي تعرض اعتداء وحشي من قبل القوات الإسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي، أثناء قمع وقفة احتجاجية ضد مصادرة أراض قرب مدينة طولكرم.

وأثار توثيق اعتقال الجيش الإسرائيلي لـ خيري حنون وقيام أحد جنوده بالضغط بعنف بركبته على عنق الرجل مقارنات بمقتل جورج فلويد في أمريكا.

ووصف الجيش الإسرائيلي خيري حنون بأنه "المحرض الرئيسي"، وذكر أن قائد القوة العسكرية اعتقله بعد "عدة اعتداءات" أثناء محاولتهم تفريق المتظاهرين.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد تم استخدام القوة لتقييد يدي حنون لأنه كان يقاوم اعتقاله، وقدم له العلاج بعد ذلك.

المصدر: رابتلي