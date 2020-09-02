ملك البحرين يستقبل كوشنر

استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الثلاثاء، جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قصر الصافرية.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أبلغ كوشنر، بأن الاستقرار في منطقة الخليج يعتمد في جميع المواقف على المملكة العربية السعودية.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة اعتزاز مملكة البحرين بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التاريخية مع الولايات المتحدة، معربا عن شكره لما تقوم به الإدارة الأمريكية من جهود متواصلة تهدف لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: وكالات