شاهد.. ماكرون يخاطب محتجين أمام منزل فيروز

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تجمع المحتجون أمام منزل الفنانة اللبنانية فيروز في انتظار الرئس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضاً لتكليف مصطفى أديب رئيسا جديدا للوزراء ولما اعتبوره دعم ماكرون للطبقة الحاكمة.

وتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباشرة إلى منزل السيدة فيروز فور وصوله بيروت يوم الاثنين.

ولدى خروج ماكرون، علت أصوات المتظاهرين: "لا لمصطفى أديب".

وتقدم ماكرون نحوهم قائلا: "لست أنا من سمى رئيس الحكومة بل القوى السياسية في بلدكم".

وألقى ماكرون التحية على المتظاهرين المتواجدين أمام منزل السيدة فيروز في الرابية: "أنا معكم".

المصدر: وكالات