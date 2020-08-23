فيضانات الصين تهدد تمثال بوذا العملاق

تسببت الفيضانات في جنوب الصين بارتفاع المياه في نهر اليانجتسي لأول مرة منذ 70 عاما، ووصل منسوب المياه إلى أصابع قدم تمثال بوذا العملاق في مدينة ليشان.

ويبلغ طول تمثال بوذا العملاق المنحوت في الصخر، 71 مترا وتم تصميمه منذ حوالي 1200 عام، وهو جزء من أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في مقاطعة سيتشوان الصينية.

ووضع موظفو الهيئة الإدارية أكياس الرمل على المنصة تحت أقدام التمثال التاريخي، للحيلولة دون وصول مياه الفيضانات إليه.

المصدر: وكالات