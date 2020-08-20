أمواج زرقاء تزين شواطئ كاليفورنيا

شهدت شواطئ كاليفورنيا الجنوبية الساحلية ظاهرة طبيعية نادرة تتمثل فى تلألؤ أمواج البحر.

وهذه الظاهرة الطبيعية المميزة، تحدث نتيجة التلألؤ البيولوجي المنبعث من أنواع معينة من العوالق النباتية خلال حدث ازدهار الطحالب يعرف باسم "المد الأحم".

وتتلالأ الأمواج باللون الأزرق على طول الساحل من منطقة سان دييغو إلى شمال لوس أنجلوس وذلك بفضل عوالق نباتية تسمى "فايتوبلانكتون".

وترصد الفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي هذه الظاهرة الفريدة من نوعها، الأمواج، وهي متوهجة باللون الأزرق، فى مشهد بديع، ليبدو وكأن مئات الأضواء تحت المياه.

المصدر: وكالات