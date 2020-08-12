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مصر تدين استهداف طائرة مسيرة تركية إحدى مركبات الجيش العراقي

ضحك وبكاء معا

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في مقاطعة كالوغا الروسية، تفتق ذهن أحد الطيارين عن القيام بألعاب بهلوانية بينما يصورها زميله، بغرض بيع طائرته. لكن النهاية كانت مدهشة لكليهما.

وبينما حاول الطيار اللجوء لكل مهاراته في قيادة الطائرات، واستعراض كل إمكانيات طائرته في المناورة والدوران والتقلبات، وفي الوقت الذي كان فيه الصديق على الأرض يقوم بتصوير كل حركة كبيرة وصغيرة يقوم بها الطيار.
وإذا بزمام الأمور تفلت من يد صاحبنا، وتهوي به الطائرة رأسا إلى الأرض، ليكون من نصيبه أن يصور صديقه آخر لحظات حياته، حيث لقي الطيار مصرعه في مكان الحادث.

المصدر: RT

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