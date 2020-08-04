 
مباشر

فيديو لسيطرة إحدى القبائل على مراكز "قسد" في ريف دير الزور

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ogfo

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وتسجيلات مصورة لما قالوا إنها سيطرة أفراد من قرية الحوايج بدير الزور السورية على مقرات لـ"قسد".

إقرأ المزيد
سوريا.. جرحى بإطلاق نار على مظاهرات معارضة لـ
سوريا.. جرحى بإطلاق نار على مظاهرات معارضة لـ"قسد" في دير الزور

يذكر أن الأيام الماضية شهدت اغتيالات طالت بعض شيوخ العشائر في المنطقة، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك، إلا أن أصابع الاتهام وجهت إلى "قسد" التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا، وتدعمها الولايات المتحدة ومؤخرا تم الإعلان عن توقيع اتفاق نفطي بين "قسد" وشركة أمريكية.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا