فيديو لسيطرة إحدى القبائل على مراكز "قسد" في ريف دير الزور

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وتسجيلات مصورة لما قالوا إنها سيطرة أفراد من قرية الحوايج بدير الزور السورية على مقرات لـ"قسد".

إقرأ المزيد

يذكر أن الأيام الماضية شهدت اغتيالات طالت بعض شيوخ العشائر في المنطقة، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك، إلا أن أصابع الاتهام وجهت إلى "قسد" التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا، وتدعمها الولايات المتحدة ومؤخرا تم الإعلان عن توقيع اتفاق نفطي بين "قسد" وشركة أمريكية.