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شاهد.. لحظة انفجار إطارات رافعة مشتعلة في التشيك

فيديوهات

شاهد.. لحظة انفجار إطارات رافعة مشتعلة في التشيك
youtube.com
رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق في رافعة مشتعلة في التشيك
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أظهر شريط فيديو، لحظة انفجار الإطارات في رافعة ضخمة اشتعلت فيها النيران وسط منطقة سكنية في مدينة فيتشكوف شرقي جمهورية التشيك.

وتبين اللقطات المصورة، رجال الإطفاء وهم يكافحون النيران بالماء، خشية انفجار خزان الوقود، إلا أن أحد الإطارات، يطير في الهواء ويكاد يقتل بعض رجال الإطفاء، الذين تزحزحوا بالكاد عن طريقه ليصطدم بنافذة أحد المساكن ويشعل فيها النيران، حتى تم إطفاؤه.

وفي لقطة تالية، يقع انفجار مروع آخر، ويضرب السيارة التي كانت تلتقط المشهد، فيرتبك المتفرجون والمصورون وهم يبحثون عن مكان يحتمون به.

المصدر: "يوتيوب"

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